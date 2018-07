Congonhas registra maior número de voos cancelados O movimento nos principais aeroportos do País é tranquilo na manhã desta segunda-feira de carnaval. Porém, o número de voos cancelados superou o número de atrasos. De acordo com balanço divulgado pela Infraero, em todo o País, até às 10 horas, 128 voos foram cancelados (19,6%) e apenas 22 voos sofreram atrasos superiores a meia hora (3,4%), de um total de 652 operações programadas. Segundo a estatal, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, contabilizou o maior número de cancelamentos: 26 voos, o que representa 40% dos 65 voos programados. Nenhum voo atrasou no terminal. O Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, Grande São Paulo, registrou seis cancelamentos (9%) e cinco atrasos superiores a meia hora, das 67 operações previstas (7,5%). Já no Aeroporto do Galeão, no Rio, dos 51 voos programados, apenas um sofreu atraso maior que meia hora (2%). Nenhuma operação foi suspensa no terminal.