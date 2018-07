Congonhas suspende operações devido à chuva em SP O aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, está fechado desde as 18h25 da tarde desta sexta-feira (15) devido ao elevado volume de chuva que cai na capital na paulista desde o início da tarde. Não há previsão de quando as atividades do local serão retomadas, informou a assessoria de imprensa do aeroporto.