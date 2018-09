Congonhas volta a operar para pousos e decolagens

As operações foram interrompidas às 14h37, por conta das fortes chuvas que atingiram a região na tarde de hoje, e retornaram às 14h55, segundo a Infraero. Boletim das 15 horas da Infraero mostra que entre os 137 voos programados para hoje, sete foram cancelados ao longo do dia e três tiveram alteração de horário.

As zonas sul e sudeste e a Marginal do Pinheiros saíram do estado de atenção às 15h10 de hoje, após as chuvas perderem a intensidade, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Essas regiões entraram em estado de atenção às 14h25, por conta das pancadas de chuvas que atingiram a cidade, principalmente nos bairros de Campo Limpo, M''Boi Mirim, Santo Amaro e Cidade Ademar, na zona sul.