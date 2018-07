Congresso adia sessão sobre veto de royalties do petróleo para 19h Por falta de acordo e para evitar questionamentos sobre a legalidade da sessão do Congresso que pode analisar veto ao projeto de distribuição de royalties do petróleo, a vice-presidente do Congresso, deputada Rose de Freitas (PMDB-ES), decidiu adiar a sessão para a 19h desta quarta-feira.