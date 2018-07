Congresso analisa veto à lei de royalties do petróleo na terça-feira Está marcada para terça-feira a sessão do Congresso, que reúne deputados e senadores, para analisar o veto da presidente Dilma Rousseff que impede a implementação de uma nova regra para a distribuição royalties do petróleo entre Estados e municípios, disse o presidente do Congresso Nacional, José Sarney (PMDB-AP).