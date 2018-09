Congresso Appaloosa será em junho, em SP A Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Appaloosa promoverá, de 6 a 8 de junho, em Ourinhos (SP), seus dois principais eventos: o Congresso Pan-Americano da raça e o Potro do Futuro e Futurity 2008. As provas serão realizadas durantes a 42ª Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos (Fapi). Mais informações, tel. (0--11) 3672-7800.