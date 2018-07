Congresso aprova LDO 2013, com superávit de R$155,9bi O plenário do Congresso Nacional aprovou nesta terça-feira a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2013 que estabelece superávit primário de 155,9 bilhões de reais, com possibilidade de abatimento de 45,2 bilhões de reais da meta de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).