Congresso aprova Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2010

A LDO define as normas para a elaboração do Orçamento do ano que vem. Segundo parlamentares que participaram das conversações sobre o tema, as negociações foram influenciadas pelos interesses eleitorais das duas partes.

"O meu objetivo era manter as diretrizes do governo. Eu queria salvar o PAC na LDO, e salvei", disse a jornalistas o deputado Gilmar Machado (PT-MG), vice-líder do governo no Parlamento.

A aprovação da LDO abre caminho para que o Congresso entre em recesso até a primeira semana de agosto.

(Reportagem de Fernando Exman)