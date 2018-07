Congresso da Abag debaterá governança

Com o tema Cenários 2011: Comunicação e Governança, será realizado dia 9 de agosto, em São Paulo (SP), o 9.º Congresso Brasileiro de Agribusiness, maior evento do setor da América Latina. O congresso ocorrerá no Sheraton São Paulo WTC Hotel, com promoção da Associação Brasileira de Agribusiness (Abag). Este ano, por meio de parceria com a consultoria Safras & Mercado, o evento terá transmissão em tempo real pela internet.

A ideia é que todos acompanhem as discussões, pessoalmente ou via internet. "Muitas cooperativas entraram em contato para que o congresso seja transmitido a todos os cooperados. Vamos chegar às regiões mais remotas do País", diz o diretor de Operações da Safras & Mercado, Carlos Macchi.

A edição deste ano terá a participação virtual dos candidatos à sucessão presidencial Dilma Rouseff, José Serra e Marina Silva. Os três serão questionados sobre temas como garantia de renda, logística, defesa agropecuária, pesquisa e comércio exterior.

O congresso terá dois painéis. De manhã o assunto em debate será comunicação; à tarde o foco será governança, política e economia.

