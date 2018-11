Congresso de QM em Avaré começa dia 20

Começa na próxima terça-feira, dia 20, a 20.ª edição do Congresso Brasileiro da Raça Quarto-de-Milha de Conformação e Trabalho. O evento ocorre até o dia 25, no Parque de Exposições Dr. Fernando Cruz Pimentel, em Avaré (SP), e é organizado pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Quarto de Milha (ABQM).

Durante os cinco dias de congresso, estão programados cinco leilões. Ao todo, serão ofertados 250 animais, entre campeões e filhos de campeões. A ABQM estima um faturamento de R$ 8 milhões com os remates do evento.

No dia 21, o destaque será a 6.ª edição do Leilão Haras Michelle & convidados, famoso pela sua tradição na comercialização de animais de velocidade. Serão ofertados neste leilão 50 animais.

Na quinta-feira, ocorre o Leilão Atalla & Convidados, que reúne 48 animais de 6 haras diferentes. O Haras 4 irmãos, por exemplo, irá colocar à venda sua campeã nacional de apartação, a égua Nice Boon Bar.

No dia 23 será realizada a primeira edição do Leilão Four Friends, que ofertará 47 lotes, vindos de quatro haras conceituados na raça (Haras RH Ranch, Sky Ranch, Haras Imperial e B2B Ranch). Serão leiloados potros em treinamento para diversas modalidades (porém com ênfase em velocidade) e matrizes nacionais e importadas. No mesmo dia ocorre também o 5.º Leilão Select Quarter Sale. Estarão à venda 31 lotes, entre cotas de coberturas, coberturas individuais, embriões, potros, potras e reprodutoras.

Garanhões e matrizes. Fechando a agenda de leilões do congresso, ocorre no dia 24 o Leilão ZD/EK. O remate ofertará garanhões e matrizes consagradas dos Haras ZD e Two Brothers.

Este ano, a ABQM comemora a superação do recorde de inscritos para participar do evento. De acordo com o departamento de esportes da associação, foram mais de 4.600 inscrições, um aumento de 13% em relação ao total de inscritos no ano passado.

Vão participar das competições de apartação, rédeas, laço, maneabilidade e outras 1.862 animais, que serão montados por 1.247 cavaleiros e amazonas. Ao todo, serão distribuídos nessas provas R$ 550 mil em premiações.