Congresso debaterá até as emoções dos animais

O bem-estar e até - quem diria - as emoções dos animais serão os temas debatidos durante o 2.º Congresso Brasileiro de Bioética e Bem-Estar Animal, que será realizado de 4 a 6 de agosto, em Belo Horizonte (MG), no câmpus da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Promovido pela Comissão de Ética, Bioética e Bem-Estar Animal do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), o evento reunirá especialistas para discutir, entre outros temas, os padrões de bem-estar animal recomendados por organizações internacionais e as estratégias para avaliar, afinal de contas, se os animais de criação estão sendo adequadamente manejados, sem gerar estresse, o que reflete na qualidade do produto final - carne ou ovos.

Na pauta também estão as atualizações sobre a legislação; os direitos dos animais e a relação entre as biotecnologias e os desafios em conservação e bem-estar animal, além de alternativas ao uso de animais em pesquisas, conteúdos para ensino do bem-estar e a produção orgânica animal.

Manejo pré-abate. Além de pesquisadores brasileiros, está confirmada a participação de palestrantes internacionais. Comissionado da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), Leopoldo Humberto Stuardo Escobar detalhará os padrões de bem-estar animal preconizados pela OIE.

Do Uruguai, Stella Maris Huertas falará sobre o manejo pré-abate de bovinos. Está programada, ainda, a mesa-redonda "Biotecnologia versus bem-estar animal".

Mais informações

CONGRESSO DE BEM-ESTAR ANIMAL, INSCRIÇÕES: WWW.CFMV.ORG.BR