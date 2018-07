Congresso deve desculpas por mortes no Rio, diz Jungmann

O presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, Raul Jungmann (PPS-PE), disse nesta quarta-feira, 17, que o Congresso Nacional deve desculpas pela morte dos três jovens do Morro da Providência por traficantes rivais, após terem sido entregues por militares. "Se tivéssemos aprovado a regulamentação da utilização das Forças Armadas em casos pontuais, talvez isso não tivesse ocorrido", disse. O parlamentar defendeu a rápida indenização dos familiares das vítimas e agilidade na punição dos culpados. Por volta das 10 horas, Jungmann estava reunido com as famílias das vítimas no alto do Morro da Providência, no centro do Rio. Veja também: Jobim pede calma ao Exército para superar crise no Rio Forças Armadas não estão aptas a combater a violência, diz Lula Lula se diz indignado com mortes no Morro da Mineira Exército pede desculpas a mães de jovens mortos no Rio Delegado do Rio pode pedir quebra de sigilo de militares O Exército está preparado para atuar na segurança pública? Em março de 2006, o Exército Brasileiro foi acusado de negociar com traficantes de drogas a entrega de dez fuzis e uma pistola que haviam sido roubados por bandidos de seu Estabelecimento Central de Transportes (ECT), no Rio de Janeiro. Os militares negaram a acusação e afirmaram que encontraram as armas roubadas numa trilha próxima à favela da Rocinha. Pelas acusações, os militares teriam feito um acordo com criminosos da facção Comando Vermelho após 11 dias de ocupação de 11 favelas do Rio, à procura do armamento. O acordo teria sido firmado após o Exército se comprometer a acabar com as operações e a conseguir a transferência de um líder do CV preso numa unidade do complexo penitenciário de Bangu para outra. Os fuzis e a pistola foram recuperados 11 dias depois do roubo ao quartel, que fica na zona norte da cidade, efetuado por um grupo de homens vestidos com roupas camufladas, como do Exército, e com toucas ninja. Durante a ocupação, traficantes reagiram e houve trocas de tiros. Um morador da Providência, de 16 anos, morreu. No mesmo morro, quatro pessoas foram feridas à bala. Na ocasião, três militares que teriam participado do crime foram presos. A Assessoria de Imprensa do Comando Militar do Leste não deu informações sobre o desfecho da investigação, porque estava focada no caso da morte dos três jovens moradores do Morro da Providência.