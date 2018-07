Congresso deve votar LDO em sessão na quinta-feira

A Comissão aprovou nesta quarta-feira o texto-base do relatório do projeto de lei e deve apreciar nesta noite os destaques e concluir a votação da LDO, que fixa os parâmetros para a lei orçamentária do ano seguinte.

Deputados e senadores correm para votar a lei no Congresso por causa da campanha eleitoral e também pelo recesso previsto para começar no próximo dia 18.

A Constituição determina que o recesso parlamentar só pode acontecer após a votação da LDO.

O projeto da LDO encaminhado pelo governo ao Congresso em abril prevê a manutenção de uma meta de superávit primário equivalente a 3,3 por cento do PIB até 2013. Ele também estipula um reajuste de 5 por cento para o salário mínimo.

(Por Fernando Exman)