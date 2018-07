Congresso dos EUA quer ouvir presidente da Toyota

No final da noite, a Toyota informou que seu presidente já havia aceito o convite do Congresso. Em nota, Toyoda disse estar ansioso "para falar diretamente com o Congresso e com o povo americano".

SONDAGEM

Na quarta-feira, reguladores americanos anunciaram uma sondagem preliminar sobre problemas com a direção do Corolla, o segundo modelo mais popular da Toyota nos Estados Unidos, atrás apenas do sedã Camry. Investigações preliminares conduzidas por autoridades do país são costumeiras e normalmente são concluídas sem resultar em recall.

A Toyota informou que está avaliando as reclamações sobre o sistema de direção dos modelos 2009 e 2010 do Corolla, dos quais cerca de 550 mil foram vendidos na América do Norte.

Para analistas, um segundo recall do modelo custaria muito pouco à companhia, em termos financeiros, mas pode representar um risco ainda maior à imagem da montadora. O Corolla já foi incluído no recall dos modelos com problema no acelerador.