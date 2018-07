Congresso em Barcelona apresenta novas tecnologias para smartphones

O Congresso Mundial de Telefonia Celular começou em Barcelona e o correspondente da BBC Rory Cellan-Jones avaliou quais são as novidades.

Uma das questões no evento é se alguma das gigantes do setor consegue produzir algo diferente do retângulo sem teclado que é mais comum em smartphones atualmente.

Para tentar driblar este problema, o setor investe em novas tecnologias. A Fujitsu lançou seu primeiro celular e afirma que o aparelho é resistente à água, além de ter uma câmera de 13 megapixels.

Já a Sony lançou o novo modelo do Xperia com uma nova tecnologia para a tela, que é mais brilhante, responde mais rápidamente aos comandos e adapta o brilho de acordo com o ambiente.