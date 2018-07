Congresso instala comissão que analisará MP de concessões elétricas

A comissão, formada por deputados e senadores, será presidida pelo líder do PT na Câmara, Jilmar Tatto (SP), e a relatoria da MP ficará a cargo do líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL).

As indicações aos postos foram definidas por acordo de líderes.

Depois de analisada pela comissão, a MP ainda precisará ser votada nos plenários na Câmara e do Senado.

A MP definiu as regras da renovação das concessões do setor elétrico com vencimento entre 2015 e 2017, e estabeleceu que toda a energia das usinas com contratos a serem renovados será direcionada ao mercado regulado por meio de cotas.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)