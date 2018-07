Congresso instala CPI mista da Petrobras com mesmo presidente da CPI do Senado Deputados e senadores instalaram nesta quarta-feira a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) mista para investigar denúncias contra a Petrobras, e elegeram o senador Vital do Rêgo (PMDB-PB) para presidir os trabalhos que, por sua vez, designou o deputado Marco Maia (PT-RS) para ser o relator.