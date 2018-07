Congresso internacional debaterá doença rara

A raridade da doença acaba trazendo ainda mais transtornos às famílias dos pacientes, já que falta investimento em pesquisas e os laboratórios não se interessam pela produção de medicamentos em baixa escala. No Brasil, a importação do medicamento ainda sofre restrições. O alto custo obriga as famílias a recorrer à Justiça para obter o remédio. Como muitos pediatras desconhecem a cistinose, portadores acabam falecendo sem o diagnóstico correto. Os sintomas surgem logo nos primeiros meses e incluem desidratação intensa e diurese - a criança toma muita água e molha as fraldas em quantidades acima do normal.

Além de especialistas na doença, o evento terá representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do laboratório europeu que fabrica o Cystagon, único remédio usado no Brasil para controle da cistinose. O congresso tem início às 9 horas, no Instituto de Tratamento do Câncer Infantil (Itaci), no bairro Pinheiros, na capital. Entre os palestrantes, estão os pesquisadores Valerie Hotz, dos Estados Unidos, Paul Goodyear, do Canadá, Maria Helena Vaisbich, do Brasil, e A. Mendes, da Venezuela.

A cistinose é uma doença genética autossômica recessiva, isto é, os pais podem não apresentar a doença, mas ela aparece nos filhos como resultado de mutações nos cromossomos. A doença provoca o acúmulo do aminoácido cistina nas células, formando cristais que afetam órgãos como rins, fígado e baço, além de músculos, olhos e cérebro, causando uma degeneração que, sem tratamento, leva à morte. A sobrevida é garantida pela medicação contínua. O Instituto da Criança do Hospital das Clínicas de São Paulo é referência para tratamento da doença no Brasil.