Congresso retoma sessão para analisar projeto que muda cálculo do superávit A sessão do Congresso que analisará dois vetos presidenciais e o projeto que altera o cálculo da meta de superávit foi retomada nesta quarta-feira, depois de ser suspensa na noite de terça-feira pelo presidente do Congresso, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), devido a um tumulto nas gelarias do plenário da Câmara dos Deputados.