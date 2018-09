'Congresso' reúne 150 Papais Noéis em Berlim

Um evento anual em Berlim, na Alemanha, reuniu cerca de 150 Papais Noéis para estimular e padronizar a atividade de quem trabalha como "bom velhinho". O encontro é organizado anualmente por uma agência ligada às universidades berlinenses e tem o objetivo de treinar e motivar quem visita as casas alemãs como Papai Noel. Durante o evento, a agência ainda avalia a vestimenta usada por cada participante. Por isso, os participantes que não comparecem com a fantasia completa são obrigados a retornar no próximo dia. Entre os quesitos obrigatórios, estão a roupa vermelha e branca, feita de seda, malha ou pelúcia, um saco com presentes e um "livrinho de ouro", com canções de Natal e conselhos para as crianças. Pelo padrão adotado pela agência, o Papai Noel sem muitos cabelos brancos deve usar uma peruca. Além disso, eles não devem usar celulares, tênis, ou relógios de pulso e precisam bater na porta três vezes antes de entrar nas casas. A performance também inclui leitura de versos e canções para as crianças. Prática Entre os participantes da reunião deste ano estavam não só estudantes, mas pessoas de todas as idades, entre homens, mulheres e até crianças. As meninas podem acompanhar os Papais Noéis como anjos. Durante o encontro, os Papais Noéis entoaram canções tradicionais de Natal e ouviram conselhos dos instrutores sobre como devem proceder durante suas visitas. Entre os exercícios, o grupo simulou situações no palco com a ajuda de voluntários da platéia e de um boneco. Segundo dados da Studentenwerk de Berlim - agência ligada às faculdades de Berlim que oferece o serviço de Papai Noel - apenas na capital alemã, cerca de cinco mil famílias contratam anualmente os serviços dos Papais Noéis no período natalino. Cada visita dura cerca de 20 minutos e custa aproximadamente 30 euros, caso não inclua a presença de anjinhos. Os Papais Noéis de Berlim conseguem ganhar entre 300 e 400 euros durante um dia de trabalho, indo de casa em casa. Neste mês, nove agências de Papais Noéis da capital se reuniram para convencionar um código de conduta da categoria, com os mandamentos e proibições da classe. O documento, que proíbe que seus membros fumem e blasfemem durante o trabalho, visa criar um 'selo de qualidade' e preservar as tradições na prestação de serviços natalinos BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.