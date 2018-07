Congresso reúne setor em Juiz de Fora (MG) A Embrapa Gado de Leite promoverá, de 13 a 16, o 7º Congresso Internacional do Leite. Este ano, o evento retorna ao Estado de Minas, e será realizado pela primeira vez em Juiz de Fora. Durante o congresso, serão realizados também o 9º Simpósio sobre Sustentabilidade da Pecuária de Leite no Brasil e o 7º Workshop sobre Políticas Públicas para o Agronegócio do Leite. Confira toda a programação no site: www.cnpgl.embrapa.br/7congresso.