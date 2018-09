Congresso russo vota a favor de extensão do mandato presidencial

O Parlamento russo votou nesta sexta-feira a favor de um projeto de lei que aumenta o mandato presidencial de quatro para seis anos. A proposta obteve o apoio de 86% dos votos dos congressistas. O projeto ainda precisa ser votado mais duas vezes antes de se tornar lei. Segundo o analista da BBC para assuntos russos Stephen Eke, o projeto de lei provocou fortes especulações sobre uma tentativa do ex-presidente e atual primeiro-ministro, Vladimir Putin, de voltar ao poder. Os assessores de Putin, que é aliado de Medvedev, negam que a medida tenha sida tomada para beneficiá-lo individualmente e dizem que o objetivo é reformar a democracia russa no longo prazo. Ciclo eleitoral A mudança na lei também estende o mandato de parlamentares. O projeto introduz as reformas mais significativas na Constituição russa desde a sua implementação, há 15 anos. Os defensores da medida dizem que o atual ciclo eleitoral, com pequeno intervalo de tempo entre as campanhas para o Legislativo e para o Executivo, paralisa o processo de tomada de decisões por um ano inteiro a cada quatro anos. Eles dizem que o mandato presidencial de seis anos não é um fato incomum em democracias de países ricos. O presidente do Parlamento, Boris Gryzlov, disse que uma estratégia elaborada por Putin quando ele ainda era presidente criou as condições necessárias para a extensão do mandato. "Em obediência ao Plano Putin, uma estratégia para o desenvolvimento do país foi feita até o ano de 2020, ou seja, por mais 12 anos", afirmou Gryzlov. "Isso indica que o mandato presidencial na Rússia deveria ser de seis anos." Na Rússia, o presidente pode ser reeleito uma vez de forma consecutiva. Para a oposição, a medida tenta beneficiar o grupo de Medvedev e Putin. Segundo o analista da BBC, Medvedev é acusado pela oposição de deixar Putin tomar as principais decisões do país, principalmente nos assuntos internacionais. "Nós acreditamos que estender os mandatos do presidente e dos parlamentares é uma vergonha para o nosso país, porque nós estamos nos movendo na mesma direção da Ásia Central, onde elegem presidentes vitalícios", disse o parlamentar da oposição, Sergey Mitrokhin. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.