Conheça 10 Réveillons memoráveis do mundo

1 - Praia de Copacabana, Rio de Janeiro

Vai ser difícil encontrar uma festa mais memorável do que esta: gente bonita, fogos de artifício, atmosfera de Carnaval e o incrível cenário da praia mais famosa do mundo. Mais de 2 milhões de pessoas vestidas de branco ocupam os quatro quilômetros de orla, acompanhando os shows em vários palcos e dançando até o amanhecer.

2. Times Square, Nova York

É a mais famosa festa de Réveillon do mundo. A grande bola colorida que cai exatamente à meia-noite é vista por 1 milhão de pessoas "in loco", e por mais 1 bilhão pela televisão no mundo todo. Shows repletos de estrelas, fogos e muitos bares e boates nos arredores fazem desta uma das grandes festas do mundo. Está tão arraigada na cultura popular que muita gente acha que é preciso estar presente pelo menos uma vez na vida.

3. Porto de Sydney, Austrália

Sydney, uma das primeiras cidades do mundo a receber o ano novo, começa a celebrar às 13h do dia 31, e a diversão vai até a madrugada. Fogos de artifício, muita animação - e bebida nos bares - e o tradicional desfile "Harbour of Light" marcam o evento, que deve receber neste ano mais de 1 milhão de pessoas.

4. Frenchmen Street, Nova Orleans

Esqueça a Bourbon Street - é a "Rua dos Franceses" que os moradores de Nova Orleans escolhem quando querem festejar. O local é famoso por sua boemia, e você verá gente dançando na rua, bandas de jazz tradicional improvisando shows ao ar livre e provavelmente algumas fantasias excêntricas também.

5. Portão de Brandemburgo, Berlim

Se Paris e Londres são os pais refinados das festas de Réveillon, Berlim deve ser o tio beberrão. Mais de 1 milhão de pessoas se reúnem neste marco da capital alemã, com shows de fogos e luzes, apresentações de música, barracas de comida internacional e muita cerveja. Logo atrás do portão, mais de um quilômetro da rua 17 de Junho se transforma em discoteca ao ar livre. Não tem hora para acabar.

6. Shibuya, Tóquio

Esse é inquestionavelmente o centro de toda a diversão em Tóquio. Acompanhe a tradicional contagem regressiva em frente à estação de trens e rume em seguida para alguns dos muitos bares e boates da área - procure em especial o Center Gai, berço de muitas modas seguidas pelos jovens japoneses. Para um Réveillon mais tradicionalmente nipônico, vá ao templo Meiji Jingu, onde milhares de japoneses recebem o ano-novo. Também fica perto de Shibuya.

7. London Eye, Londres

Quase 1 milhão de pessoas viram a queima de fogos ali no ano passado. Como o meridiano de Greenwitch - longitude 0 - passa por Londres, a cidade é o epicentro da hora mundial. Há centenas de festas na capital, mas a mais significativa talvez seja a da London Eye, a grande roda gigante à margem do Tâmisa.

8. Central World ou Sanam Luang, Bangkok

Bangcoc se destaca por celebrar o Réveillon três vezes por ano - seguindo o calendário ocidental, o chinês e o tailandês. O Central World explode com shows, barracas de comida e cervejarias, enquanto o Sanam Luang, em frente ao Grande Palácio, tem uma programação mais tradicional, com comidas, músicas e dançarinas tailandesas.

9. Champs-Elysées, Paris

A partir das 21h locais, este é o lugar para estar em Paris. Pessoas chegam de toda a França trazendo suas bebidas. De lá, é possível ver a Torre Eiffel se transformando em um grande espetáculo pirotécnico. Não existe maneira mais romântica e refinada de celebrar o ano-novo junto com milhares de outras pessoas.

10. Las Vegas Strip, Las Vegas

A Cidade do Pecado fica um pouco mais pecaminosa quando a rua dos hotéis de Las Vegas é interditada para o trânsito e tomada por uma gigantesca festa. À meia-noite, o indefectível show de fogos chamará sua atenção. O clima é de loucura total, e pela única vez no ano é permitido beber nas ruas - milhares de pessoas estarão fazendo isso.