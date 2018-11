Conheça a comunidade mais rica da China

Huaxi é a comunidade mais rica da China e é um exemplo do crescimento da classe média no país desde que o governo chinês decidiu mesclar princípios comunistas com estratégias econômicas do capitalismo.

O repórter da BBC Dominic Kane visitou o local e disse que o alto padrão de vida dos moradores é perceptível nas ruas.

O desenvolvimento industrial da China é uma das razões do crescimento. Em 1995, Huaxi passou a ser a primeira comunidade a ter ações na bolsa.

Desde então, a indústria local, especialmente a de aço e a têxtil, contribuiu para o crescimento da classe média.

Mas um modelo diferente de investimento transformou esta comunidade em exemplo para as outras.

Huaxi funciona quase como uma cooperativa. Liderados por uma equipe administradora, os moradores reinvestem parte do seu salário e bônus para impulsionar o desenvolvimento da própria comunidade.