Conheça a orquestra de jovens cegas do Egito

Durante anos, a orquestra de câmara de jovens cegas, no Cairo, Egito, tem inspirado públicos em todo o mundo pela capacidade das integrantes de tocar sem ver o maestro, ou ler as partituras.

Toas as músicas têm que ser decoradas pelas participantes, o que exige um treino exaustivo.

O maestro é o único do grupo que não é cego e, durante os ensaios, bate com a batuta na mesa para se comunicar com a orquestra registrando o compasso de cada passagem.

Veja o vídeo e conheça um pouco mais sobre estas disciplinadas artistas.