Conheça as candidaturas à Presidência da República

Refletindo a diversidade e a quantidade de partidos no país, o TSE registrou o pedido de 11 chapas ao Planalto, muitas delas candidaturas que registram menos de 1 por cento da preferência do eleitorado em pesquisas.

Pelas regras eleitorais, esse pedidos, acompanhados do programa de governo, além de uma previsão de gasto para a campanha e da declaração de bens dos candidatos, ainda serão submetidos a voto no plenário do TSE.

Confira, a seguir, os candidatos à Presidência da República, seus vices e os partidos que apoiam as chapas no contexto nacional:

DILMA ROUSSEFF (PT)

Vice: Michel Temer (PMDB)

Coligação: PT, PMDB, PRB, PR, PROS, PDT, PSD, PP e PCdoB.

AÉCIO NEVES (PSDB)

Vice: Aloysio Nunes (PSDB)

Coligação: PSDB, DEM, SD, PTB, PTC, PTN, PMN, PTdoB e PEN.

EDUARDO CAMPOS (PSB)

Vice: Marina Silva (PSB)

Coligação: PSB, PPS, PPL, PRP, PHS e PSL.

PASTOR EVERALDO (PSC)

Vice: Leonardo Gadelha (PSC)

Coligação: sem coligação nacional

LUCIANA GENRO (PSOL)

Vice: Jorge Paz (PSOL)

Coligação: sem coligação nacional

EDUARDO JORGE (PV)

Vice: Célia Sacramento (PV)

Coligação: sem coligação nacional

ZÉ MARIA (PSTU)

Vice: Claudia Durans (PSTU)

Coligação: sem coligação nacional

MAURO IASI (PCB)

Vice: Sofia Manzano (PCB)

Coligação: sem coligação nacional

RUI COSTA PIMENTA (PCO)

Vice: Ricardo Machado (PCO)

Coligação: sem coligação nacional

JOSÉ MARIA EYMAEL (PSDC)

Vice: Roberto Lopes (PSDC)

Coligação: sem coligação nacional

LEVY FIDELIX (PRTB)

Vice: José Alves de Oliveira (PRTB)

Coligação: sem coligação nacional

Fonte: informações obtidas junto ao TSE

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)