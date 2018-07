Conheça as diferenças

As de segunda geração entraram no mercado nos anos 1970, com dois novos progestativos (substâncias com as mesmas propriedades que a progesterona), norgestrel e levonorgestrel. Provocavam menos efeitos colaterais, mas havia risco de trombose.

Nos anos 1990 começaram a ser vendidas as pílulas de terceira geração, que associam três novos derivados de progesterona (desogestrel, gestodene e norgestimate).

Entre as eventuais consequências estavam acne, dor nos seios e náuseas, além de trombose.

As de quarta geração são as últimas a chegarem ao mercado e têm um novo progestativo, a drospirenona. Representam pouca evolução em relação aos efeitos colaterais.