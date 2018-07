Conheça o destruidor de minas inspirado em brinquedo

Inspirados por um brinquedo que usavam na infância, dois irmãos afegãos criaram um protótipo movido a vento capaz de destruir minas terrestres.

Massoud e Mahmoud Hassani estudam em uma escola de design em Eindhoven, na Holanda, e inventaram o dispositivo com o objetivo de tornar seu país natal um local mais seguro para crianças.

O aparelho é formada por hastes com pés na ponta, que causam a explosão das minas ao tocá-las. No centro da esfera, um dispositivo de GPS mapeia a localização do destruidor.

Centenas de pessoas, a maioria crianças, morrem todos os anos por conta das minas terrestres no Afeganistão, um dos países mais cobertos por estes tipos de explosivos no mundo.

