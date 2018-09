Conheça o impacto dos cortes nas Forças Armadas britânicas

O governo da Grã-Bretanha anunciou que irá cortar 8% do orçamento destinado à área da defesa até 2015 como parte de uma série de reduções de gastos com o objetivo de conter o alto déficit público britânico.

Em discurso no Parlamento, o primeiro-ministro, David Cameron, disse que serão eliminados 17 mil postos de trabalho de militares e 25 mil de civis empregados pelo Ministério da Defesa.

A redução no orçamento também deve levar ao cancelamento de projetos de construção de novas aeronaves militares e ao fechamento de bases.

Entenda abaixo as implicações dos cortes em diferentes setores das Forças Armadas.

Força Aérea

O jato Harrier e os aviões de reconhecimento marítimo Nimrod deixarão de ser usados e não serão substituídos a curto prazo.

Alguns esquadrões de jatos Tornado serão salvos dos cortes, mas serão os jatos Joint Strike e um Eurofighter modernizado que formarão a base do poder de fogo da Força Aérea britânica.

Haverá dinheiro extra para aviões não-tripulados. A frota de transporte aéreo será atualizada com aviões A400M e A330, que substituirão o Tristar e o VC-10 a partir de 2013.

Algumas bases da Força Aérea fecharão, e cerca de cinco mil efetivos da força perderão seus empregos ao longo dos cinco próximos anos.

Exército

O Exército terá que cortar cerca de sete mil efetivos ao longo dos próximos cinco anos, e perderá 40% de seus tanques e 35% de sua artilharia pesada. A força perderá também uma brigada móvel de cada seis.

Marinha

O porta-aviões Ark Royal, lançado em 1985, será abandonado quase que imediatamente, em vez de em 2014, como estava previsto.

A construção de dois novos porta-aviões, o HMS Queen Elizabeth e o HMS Prince of Wales, seguirá em frente. Segundo o primeiro-ministro britânico, David Cameron, continuar com os projetos custará mais do que seguir em frente sem eles.

A Marinha perderá cinco mil efetivos, e sua frota de superfície será cortada de 23 para 19. A força obterá uma nova frota de submarinos classe Astute, movidos a energia nuclear.

Arsenal nuclear

O governo diz que 750 milhões de libras serão economizadas ao longo de quatro anos no sistema de mísseis nucleares Trident.

Isso será feito, segundo o governo, ao se cortar o número de ogivas a bordo de cada embarcação de 48 para 40, e ao se reduzir o número de mísseis de 12 para oito.

O estoque de ogivas nucleares britânico será cortado de 160 para menos de 120. A decisão final sobre o sistema Trident será adiada para ao menos 2016 - após as próximas eleições gerais no Reino Unido.

Ministério da Defesa

O Ministério da Defesa perderá 25 mil efetivos civis ao longo dos próximos cinco anos. Também terá que renegociar contratos com a indústria e vender prédios e ativos considerados "desnecessários". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.