Conheça o indiano Tata Nano, o carro mais barato do mundo

A montadora indiana Tata Motors lançou nesta quinta-feira, 10, o carro mais barato do mundo, na maior feira de carros da Índia, na capital Nova Délhi. O veículo, chamado Tata Nano, será vendido na Índia por US$ 2,5 mil (aproximadamente R$ 4,5 mil) e, por enquanto, não há planos de se vender o carro fora do país. O baixo custo entra para a história da indústria automobilística, mas deixa para trás algumas exigências importantes de segurança automotiva (veja as características abaixo). Grupo Tata quer atingir principalmente o público acostumado a andar em motocicletas. Foto: AP Características • Tem quatro portas e cinco lugares • Atinge no máximo 70 quilômetros por hora • Bagageiro apenas para uma mala de mão • Motor: montado na parte de trás do veículo, dois cilindros, 623 cilindradas, movido a gasolina • Não tem rádio, ar-condicionado nem vidro elétrico • Comprimento: 3,1 metros • Altura: 1,6 metro • Largura: 1,5 metro Lado bom • O preço, de US$ 2,5 mil Lado ruim • Não respeita todas as normas de segurança; tem chassis feito de metal, com zonas de amortecimento, portas reforçadas, cinto de segurança e pneus sem câmaras de ar • Ignora exigências ambientais ocidentais e emite mais poluentes que o exigido Lançamento do Tata Nano nesta quinta, 10, na Índia, atraiu curiosos com o design do carro. Foto: AP O presidente do Grupo Tata, Ratan Tata, posa junto ao carro na Auto Expo de Nova Délhi. Foto: AP O automóvel começará a ser vendido no final deste ano. O carro não possui ar-condicionado, janela eletrônica ou direção hidráulica, mas dois modelos de luxo serão oferecidos. Previsões indicam que o mercado automobilístico da Índia deve crescer nos próximos anos. O país tem uma das economias com maior crescimento no mundo e tem registrado um aumento no poder de consumo da população. Estimativas apontam que as vendas de carros indianos devem mais do que quadruplicar e alcançar a marca de US$ 145 bilhões em 2016. O diretor da companhia Ratan Tata disse que o lançamento do Nano é um marco na história do transporte. Ele disse que o carro é "seguro, econômico e possível de ser usado em qualquer clima". "É um carro do povo, feito para atender todas normas de segurança e regras de emissão e acessível a todos", afirmou. Críticos ambientalistas disseram que o carro vai aumentar os problemas de poluição nas já conglomeradas rodovias indianas. Mas a Tata afirma que o carro passou em todos os testes e que percorre uma média de 20 quilômetros com um litro de combustível. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.