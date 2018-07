Conheça os castelos e pubs que assombram visitantes no País de Gales

Lendas de fantasmas no País de Gales

Neste dia de Halloween, a BBC Brasil preparou uma galeria de fotos com os lugares mais mal-assombrados do País de Gales, pequena nação no oeste britânico que desperta a curiosidade de fãs de lendas fantasmagóricas.

Pubs, castelos e mansões que existem há séculos são repletos de histórias de sons misteriosos e de antigos moradores que ainda vagam por ali.

Um exemplo é o castelo Gwydir. Uma jovem criada morta por ter engravidado assombra a ala norte do local, e o aristocrata Sir John Wynn é frequentemente visto na escada em forma de espiral. Um cão fantasma e sons de criança chorando também são ouvidos por visitantes.

E a Plas Teg é uma casa em estilo jacobino que data do século 17. Segundo relatos, está repleta de espíritos, como um jovial cozinheiro e ex-pacientes de um sanatório. Até Sir John Trevor 5º, um famoso político galês, assombraria um dos aposentos do local. Visitantes relatam ouvir vozes e sentir toques de fantasmas quando passam por lá.