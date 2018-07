Conheça os imóveis com o melhor custo benefício de Miami

Mesmo com o dólar em alta e o aumento de 40% nos preços de imóveis em Miami desde 2012, muitos brasileiros continuam desfrutando as oportunidades do setor imobiliário na região. Uma pesquisa publicada recentemente indica que os estrangeiros são responsáveis por 56% das vendas no mercado residencial e, deles, os brasileiros são a maioria: 28%. Argentinos vêm em segundo lugar, com 21%, e venezuelanos em terceiro: 20%.

Atualmente, há quase 350 condomínios planejados no sul da Flórida e 106 em construção.

A facilidade de pagamento também ajuda. Na maioria dos casos, 50% do valor é parcelado, com uma entrada de 30% a 35%, e os restantes 50% na entrega.

Direto de Miami conversou com a corretora Yara Gouveia, da imobiliária Elite International Realty. O imóvel mais barato que ela vendeu recentemente foi de um quarto, por US$ 170 mil, e o mais caro custou US$ 5 milhões.

No ramo há 15 anos, ela se apresenta como "consultora de vendas", pois diz que seu papel não é só vender, mas sim expor aos compradores estrangeiros as nuances de cada empreendimento ou região, que muitas vezes eles desconhecem, para que possam ter as ferramentas necessárias para uma decisão inteligente.

E foi nesse papel de especialista e consultora que Yara escolheu cinco imóveis diferentes, cada um com suas peculiaridades, para recomendar ao brasileiro interessado em investir em Miami.

Em ordem alfabética:

1. CANVAS - O CANVAS fica em Wynwood, uma área artística que está crescendo muito, um bairro cada vez mais badalado, com grande potencial de valorização. Tem de estúdios até dois dormitórios, a partir de US$ 289 mil. "É o lançamento com um dos melhores custo benefício em Miami hoje", diz Yara. "É ideal como investimento ou apartamento de férias". A entrega está prevista para 2017.

2. Champlain Towers - São três torres em Surfside, na Collins Avenue com a rua 88, entre Miami Beach e Bal Harbour. Os prédios não são novos, mas foram remodelados. Além da localização, a maior vantagem é a vista e a praia. Saiu do edifício e pisou na areia. "É o melhor custo benefício pronto nessa faixa de preço pé na areia", diz Yara. Vai de cerca de US$ 540 mil para dois quartos até US$ 1.195.000 para quatro dormitórios. E a tendência de mercado é valorizar nessa região. Dois grandes e luxuosos empreendimentos - FENDI CHÂTEAU e The Surf Club Four Seasons Hotel and Private Residences, em construção, logo serão vizinhos.

3. Hyde Beach House - Hyde Beach, nova construção, é um "condo-hotel", ou seja, um condomínio residencial, mas o proprietário pode também abrir para locação junto à administração do hotel, gerando renda, se quiser. Fica a menos de uma quadra da praia de Hollywood, localizado um pouco acima de Miami, já no condado de Broward, mas quase na divisa com Miami-Dade, também a poucos minutos do Shopping Aventura. Vem completamente mobiliado, até com televisão - pronto para desfrutar ou alugar. "É ideal para quem quer investir, passar férias, ter rendimento quando não usa e ainda morar", diz Yara. Tem de um a três dormitórios a partir de US$ 430 mil. A entrega está prevista para 2017.

4. NINE at Mary Brickell Village - Um condomínio luxuoso, que acabou de ficar pronto no coração financeiro de Miami e ainda tem algumas unidades disponíveis da construtora. A maioria já é revenda, mas, mesmo assim, vale a pena, diz Yara. "É uma das melhores opções de investimento do momento na área, com a melhor localização da Brickell e um dos melhores preços do mercado, se tornando assim o empreendimento dessa região com o melhor custo beneficio". Tem de um a três quartos, começando em US$ 400 mil.

5. The Venture Aventura (18800 NE 29th Avenue, Aventura, FL 33180) - Um dos edifícios favoritos da Yara, o The Venture foi construído há alguns anos, mas se mantém moderno, de luxo sem ostentação, e ganha pela localização. "É perfeito para quem quer se mudar imediatamente ou comprar uma casa de praia", diz. "Não tem vista, mas tem localização e praticidade". Tem ao lado supermercado, restaurantes, teatro e um shopping aberto com lojas como a Saks Fifth Avenue OFF 5TH. Fica a cinco minutos da praia de Sunny Isles e do shopping Aventura. Tem apartamentos de um a três quartos, a partir de US$ 230 mil.

