Conheça Peckham, um 'outro mundo' em Londres

O bairro de Peckham, no sul de Londres, parece uma 'avenida do mundo', como diz a dona de uma loja bem no centro da região.

Ela se refere à mistura de etnias, estilos, alimentos, produtos, cheiros, cores e sabores que chamam a atenção quando se passeia pelas ruas locais.

Muitos veem Peckham como um bairro perigoso, marcado pela violência das gangues que operam nos conjuntos hatitacionais.

Mas ele é também uma área com marcos arquitetônicos e muitas surpresas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.