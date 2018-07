Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade acorda todos os dias sob pressão porque do mundo invisível veio a ideia de ser necessário conhecer, conhecer e conhecer. Não há outro caminho mais eficiente do que o conhecimento para que desmorone o edifício dos decrépitos dogmas de nossa civilização atual. Por isso, a indolência é um atraso, não apenas individual, mas um atraso que impõe dificuldades ainda maiores do que as necessárias à toda a comunidade humana, que busca reinventar-se. Conhecer, conhecer e conhecer, questionar tudo, experimentar, imbuir-se de verdadeiro espírito científico, não para repetir os decrépitos dogmas da pseudociência, mas para libertar-se através da experiência direta e íntima da verdade.

ÁRIES 21-3 a 20-4

O inferno não se caracteriza tanto pelas pessoas verdadeiramente malignas que há nele, que são poucas, mas pelos milhares de candidatos que fazem fila à porta. Todos se iludem com o suposto poder do mal.

TOURO 21-4 a 20-5

A cosmética nunca deve ser confundida com a estética. Enquanto a cosmética serve para maquiar a realidade, a estética é a forma com que a realidade se revela. Alguém dizer que mudou não é o mesmo que ter mudado verdadeiramente.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

O tempo gasto martelando ressentimentos e raiva é o mesmo tempo que poderia dedicar-se à alegria, que está disponível, acenando atrás das condições aparentemente duras que a vida impôs a você por meio de certas pessoas.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Conter a agressividade não deve ser tomado como sugestão de enjaular a fera selvagem, mas como a opção de apontar toda essa energia na direção de um objetivo melhor do que tratar o mundo com brutalidade.

LEÃO 22-7 a 22-8

O sucesso que for atingido sobre a mentira não poderia ser celebrado, porque em algum momento se voltará contra você. Você quer verdadeiro sucesso? Então, melhor lidar com a verdade, tornando-a sua feroz aliada.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Dizem por aí que a verdade é relativa, mas dizem isso para continuar fingindo que as mentiras ditas podem ser tomadas por verdades. Não podem! A alma informa claramente a distinção entre a verdade e a mentira.

LIBRA 23-9 a 22-10

Evitar agir corretamente para não decepcionar ninguém não seria um motivo nobre para guiar seus passos, não é? Então, não o faça! Melhor decepcionar quem for necessário a evitar empreender a ação correta que libertaria.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Neste mundo mentiroso ninguém gosta de manifestações emocionais, justamente porque as emoções não mentem, sempre informam com clareza os turbilhões que acontecem na intimidade. Nunca haverá emoções mentirosas.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Evite cair na tentação da astúcia, porque as artimanhas

e os truques que ela sugere sempre acabam provocando problemas aos semelhantes. Lembre-se: os problemas alheios, no futuro acabariam virando seus também.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

O assunto em questão pareceria ser a busca de culpados e a iminência injusta de a culpa recair sobre você. O buraco é mais fundo, a indolência generalizada resulta em todo mundo descumprir seus mínimos deveres.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Com a verdade sempre virá a decepção, porque nossa humanidade transita normalmente pelo lado da ilusão, fingindo que está tudo bem no melhor dos mundos. Não está! E não há nada de pessimista nisso, só a realidade.

PEIXES 20-2 a 20-3

Tudo que demorar para ser resolvido se transformará naquela bola de neve que desce a montanha e se transforma numa máquina destrutiva. Crie coragem e coloque as cartas sobre a mesa o mais rapidamente possível.