Conjunto Nacional divulga comunicado sobre explosão A administração do Conjunto Nacional e da Bio Ritmo Academia divulgaram hoje um comunicado sobre a explosão do prédio localizado na Avenida Paulista, na região central de São Paulo. Segundo o comunicado, o acidente ocorreu por volta das 14 horas na área externa do edifício, no terraço voltado à Alameda Santos, e provocou ferimentos em dois profissionais de uma empresa terceirizada para manutenção de ar-condicionado. Segundo a nota, eles realizavam uma "operação de rotina" em uma máquina no local quando ocorreu a explosão. "Os únicos feridos, Rildo Elias Soares e Santo Galli Sobrinho, foram atendidos imediatamente pelos seguranças do edifício e encaminhados pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital das Clínicas de São Paulo", consta no texto. A administração do prédio e a academia informam ainda que o funcionamento do edifício não foi interrompido e a academia voltou às atividades cerca de uma hora depois.