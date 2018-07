Conjunto recebe famílias de áreas de risco A construção de conjuntos habitacionais com tecnologias verdes faz parte do programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar, iniciativa das secretarias de Habitação e Meio Ambiente. De acordo com o secretário de Habitação, Silvio Torres, a meta é atender 30 mil famílias que vivem em áreas de risco e em locais protegidos na serra.