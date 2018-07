Conmebol apoia Copa na Argentina e Uruguai A Confederação Sul-Americana de Futebol vai informar a Fifa do seu apoio à candidatura conjunta de Argentina e Uruguai para organizar a Copa de 2030. "Foi um pedido especial do presidente uruguaio, Tabaré Vázquez, para comemorar os 100 anos do primeiro mundial, realizado em 1930, em Montevidéu", afirmou Nicolás Leoz, presidente da Conmebol.