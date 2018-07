Conpresp libera obra de marquise

O Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico (Conpresp) autorizou, em reunião realizada ontem, uma reforma de R$ 17 milhões na marquise do Parque do Ibirapuera, a primeira intervenção do tipo desde a inauguração, em agosto de 1954. Atualmente, o monumento de 615 metros de comprimento projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer sofre com infiltrações, buracos e pichações, resultado de décadas sem grandes manutenções.

A novela da reforma da estrutura, no entanto, que se arrasta há mais de dois anos, ainda não tem prazo para terminar. Desde novembro de 2008, parte da marquise está interditada após o acabamento ruir ? os membros do Conselho Gestor do Parque do Ibirapuera (CGPI) chegaram a fazer no mês passado um pedido urgente de vistoria aos bombeiros por temerem que as chuvas derrubassem a estrutura.

O problema é que a licitação para a reforma está parada pelo Tribunal de Contas do Município (TCM), uma vez que uma das 17 empresas que participaram da concorrência entrou com recurso contra sua desclassificação. Não há previsão para o início das obras.

INFILTRAÇÕES

A marquise tem pelo menos 15 grandes pontos de infiltração na laje e inúmeros buracos no chão ? uma área de 50 metros quadrados chegou a ser interditada com grades em razão dos problemas apresentados.

Planejada para durar cerca de 600 dias, a obra de reforma inclui recuperação do piso, impermeabilização da laje e troca das luminárias que hoje estão quebradas. Está prevista ainda a demolição dos dois conjuntos de banheiros e a troca das atuais lâmpadas fluorescentes por luminárias redondas, embutidas no teto. O monumento do arquiteto Oscar Niemeyer também vai ganhar uma nova pintura.

Ainda na reunião de ontem, o Conpresp autorizou reforma e uma nova sinalização da ciclovia do Ibirapuera, além de uma manutenção preventiva da cobertura do Mosteiro da Luz e de um restauro do Templo Judaico Beth-El, ambos no centro de São Paulo.