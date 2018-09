Conquistando a Europa

Vinte e três designers brasileiros foram selecionados para o iF Product Design Award 2011, importante premiação do setor. Além de receberem o selo iF, que é referência para negócios internacionais, os produtos estarão em uma exposição em Hannover, na Alemanha, com abertura prevista para 1º de março. Para participar, os profissionais tiveram apoio do programa Design Excellence Brazil, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com sede em Curitiba.

Luminárias Moon Glass, criadas pela designer Daniela Zilinsky para a catarinense Blumenox Iluminação

O cabide Click, criado por Eduardo Prado para a paranaense Aska, entrou na categoria Estudos Avançados. Entre Móveis e Têxteis, o banco Serbena, de Henrique Serbena, também do Paraná, foi um dos escolhidos