Consecitrus, mais um tema polêmico Um outro tema já suscita debates no setor: a formação do Consecitrus, um conselho com representantes da indústria de suco e dos produtores para estabelecer mecanismos que norteiem a formação de preços da laranja, a exemplo do que hoje ocorre com o Consecana, na cana-de-açúcar. Em carta encaminhada em 1.º de julho ao ministro da Agricultura, Wagner Rossi, Flávio Viegas, da Associtrus, diz que o Consecitrus, nos moldes pensados pela indústria, "é baseado em informações unilaterais e sem possibilidade de verificação". Para Viegas, as negociações em torno do tema "constituem manobra para obter no Cade um Termo de Cessão de Conduta, pelo qual a indústria objetiva, mais uma vez, encerrar o processo que investiga a formação de cartel". A indústria rebate, dizendo que, no Consecitrus, todos os números da indústria serão abertos e checados por auditoria independente e internacional. Para o diretor-corporativo da Cutrale, Carlos Viacava, "nós somos os maiores defensores do Consecitrus. Os produtores devem porém decidir a estratégia mais conveniente para eles."