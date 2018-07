Em julho passado, finalmente, a oferta de um apartamento apareceu. "Eu não tinha dinheiro naquele momento para reservar a casa", revela Eliza. A aposentada diz que foi a todos os bancos de varejo em busca de um crédito imobiliário para fechar o negócio. "Mas o processo é burocrático e o dinheiro demoraria no mínimo dois meses para sair."

O prazo era longo demais para o corretor esperar. Foi quando Eliza conheceu o refinanciamento imobiliário da BM Sua Casa. Como ela já havia quitado um outro imóvel, a possibilidade de conseguir o dinheiro por meio da hipoteca parcial era possível.

"E foi o que eu fiz, refinanciei 50% do meu antigo apartamento e, em 15 dias, o crédito já havia sido feito na minha conta. Consegui realizar meu sonho", comemora. Eliza diz que seu refinanciamento foi feito com prazo de 174 meses e as prestações são pagas com o aluguel obtido do apartamento que foi refinanciado. "Não poderia encontrar um negócio melhor." R.S.