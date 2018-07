Conselheiro diz que faturamento perdeu R$ 500 mil O vice-presidente do conselho deliberativo do Hospital São Caetano, Walter Estevam Júnior, diz que a unidade vivia no sufoco, "mas pagava as contas". Ele afirma que, quando surgiu o contrato de arrendamento do local, há cerca de um ano, foi contra. "Não havia sequer multa se quisessem devolver o hospital", diz.