Conselheiro do Inter é baleado em assalto no RS

A dupla teria se irritado com a demora da vítima em sair do carro. Assim que deixou o veículo França foi baleado no abdômen. A dupla fugiu com o Hyundai em direção ao centro da cidade. Um dos assaltantes ainda foi atingido por um tiro disparado pelo segurança da farmácia. O ex-dirigente do Inter segue internado em estado regular no Hospital Moinho dos Ventos.

O caso foi registrado no 3º Distrito Policial, do bairro Floresta. França era diretor de futebol do Inter quando o time conquistou pela primeira vez o Campeonato Brasileiro, em 1975. Em 2002, voltou a ser vice-presidente de futebol, na primeira gestão de Fernando Carvalho.