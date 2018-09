Conselheiro se demite após afirmação antigays Após afirmar no Facebook que jovens gays deveriam se matar, o membro de um conselho escolar no Arkansas, Clint McCance, demitiu-se do cargo. A declaração foi feita após a divulgação de uma campanha para que todos vestissem roxo pelo combate ao suicídio entre jovens homossexuais vítimas de bullying. O texto publicado na rede social dizia que "a única razão para eu me vestir assim por eles seria se todos cometessem suicídio".