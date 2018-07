Conselheiros da CCEE renunciam após aprovação de empréstimo a distribuidoras

A CCEE disse que os conselheiros Luciano Freire, Paulo Born e Ricardo Lima solicitaram desligamento das suas funções "por questões pessoais", e que as renúncias não irão prejudicar a assinatura do contrato de financiamento, estimado em 11,2 bilhões de reais.

"A cerimônia de assinatura do contrato de financiamento ...está mantida para a próxima sexta-feira (25 de abril) mesmo com a saída dos três conselheiros", dise a CCEE em nota. A entidade convocará assembleia no início de maio para eleição de novos conselheiros.

Luciano Freire estava no seu segundo mandato, tendo assumido o cargo em 2008. Paulo Born era membro do conselho desde 2012 e Ricardo Lima estava no posto desde 2011

As distribuidoras estão tendo elevados gastos com a compra de energia mais cara no curto prazo, por conta do forte acionamento das usinas termelétricas para compensar o baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas.

O empréstimo faz parte de um pacote de ajuda montado pelo governo federal para socorrer as distribuidoras, que inclui também repasses do Tesouro Nacional e leilão de energia existente. As distribuidoras estão descontratadas em mais de 3,3 gigawatts (GW) médios de energia.

(Por Aluísio Alves)