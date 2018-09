Conselho adia decisão sobre tombamento do Cine Belas Artes

SÃO PAULO - O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico de São Paulo (Conpresp), em reunião realizada nesta terça-feira, 13, adiou novamente a decisão sobre o tombamento do Cine Belas Artes, localizado na esquina da Avenida Paulista com a Rua da Consolação, região central da capital paulista.

Um dos conselheiros pediu vistas do processo. O assunto voltará à pauta só na próxima reunião do conselho, ainda sem data definida. A decisão já havia sido adiada em maio deste ano, quando aconteceu outra reunião, pois o conselho decidiu enviar o processo referente ao tombamento para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano antes de tomar uma decisão.

No parecer emitido pela Procuradoria-Geral do Município, a conclusão é que "não há fundamento constitucional para promover o tombamento do "lugar" dissociado da qualidade arquitetônica do edifício".

As associações de defesa do cinema e do patrimônio entraram com pedido na Prefeitura para que haja mais prazo - pelo menos até outubro - para melhor análise da ação, de mais de 400 páginas.

O processo de tombamento foi aberto em janeiro deste anos e, desde então, estão proibidas intervenções físicas no prédio até a decisão do conselho.