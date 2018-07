Conselho aumentará crédito à produção O combate à inflação na Argentina é o primeiro desafio do Conselho de Coordenação de Política Monetária, Financeira e Cambiária Econômica, formado na quinta-feira pelo ministro de Economia, Amado Boudou, e pela presidente do Banco Central, Mercedes Marcó Del Pont. O conselho não pretende esfriar a economia, como sugerem alguns economistas, pelo contrário: a principal meta traçada por Boudou e Mercedes Del Pont é aumentar o financiamento da produção e do consumo. A presidente do Banco Central já iniciou o processo de identificação dos setores que enfrentam maiores problemas de falta de crédito.