Conselho da Ambev elege Bernardo Pinto Paiva como novo diretor geral

Neves substituirá Luiz Fernando Edmond no posto, informou a AB Inbev nesta sexta-feira, ao passo que Edmon passará a responder pela vice-presidência de Vendas Global da empresa, maior cervejaria do mundo.

Na controlada Ambev, o mandato de Paiva como diretor geral terá duração de três anos. A companhia brasileira também passará a contar com Neves no Conselho de Administração. Todas as mudanças terão início em 1o de janeiro de 2015.

Paiva, que ingressou na Ambev em 1991 pelo programa de trainee, ocupa atualmente o cargo de diretor de Vendas Global da AB InBev, que assumiu em janeiro de 2012. Antes disso, foi presidente da Labatt, subsidiária da Ambev no Canadá, e da Quilmes, subsidiária da empresa na Argentina.

(Por Marcela Ayres e Priscila Jordão)