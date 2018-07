Conselho da Cimpor volta a rejeitar oferta de aquisição feita pela CSN

A CSN revisou sua oferta na semana passada, chegando a 6,18 por ação da empresa portuguesa - valor abaixo dos 6,50 por ação oferecidos pela Camargo Corrêa para comprar a participação dos acionistas Teixeira Duarte e Bipadosa. A oferta anterior da CSN era de 5,75 por ação.

Segundo a Cimpor, todos os membros do conselho de administração presentes na reunião de 15 de fevereiro e titulares de ações da empresa, com exceção do acionista Jorge Manuel Tavares Salavessa Moura, reiteraram a sua intenção de não vender suas ações na oferta pública de aquisição (OPA) da CSN. De acordo com a Cimpor, Moura ainda não tomou nenhuma decisão sobre a venda de suas ações.

O conselho da Cimpor informou ainda que a CSN não divulgou detalhadamente a sua estratégia para a Cimpor e destacou que são "muito limitados os elementos disponibilizados pelos novos acionistas quanto a sua posição acerca da futura estratégia para a Cimpor". O comunicado informou também que os acionistas da empresa devem levar em conta alguns riscos, como a possível redução da liquidez das ações da Cimpor.

"OPORTUNISTA"

A primeira oferta da CSN pela Cimpor, que previa a compra de 50% mais uma ação da empresa, foi feita em 18 de dezembro. No dia 7 de janeiro, no entanto, o conselho da Cimpor rejeitou proposta, com o argumento de que ela subavaliava "significativamente a empresa". Segundo comunicado enviado ao mercado à época, os conselheiros consideram a oferta "oportunista, irrelevante e perturbadora da atividade da empresa".