A estatal informou que os desligamentos dos empregados que aderirem ao plano ocorrerão em 2014 e 2015.

"Findo o período de adesão, a companhia terá apurado o efetivo custo total do referido PID, que será reconhecido no resultado do exercício de 2014", informou a Eletrobras.

(Por Roberta Vilas Boas)